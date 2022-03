Palermo, spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestato

Era finito ai domiciliari nel corso di un'operazione antidroga della polizia tra la Sicilia e la Spagna. Secondo quanto hanno accertato gli agenti della polizia del commissariato San Lorenzo avrebbe continuato a spacciare e per questo è stato arrestato.

L'arresto

Il gip ha convalidato il provvedimento cautelare per il 40enne, del quartiere Zen, e ha disposto l'aggravamento della pena stabilendo la custodia in carcere al Pagliarelli. Nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato 60 grammi di marijuana suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento. Secondo l'inchiesta, l'uomo avrebbe fatto parte di una banda che acquistava hashish e marijuana in Spagna. Gli indagati, come emerso dalle indagini, avrebbero creato un canale per fare arrivare a Palermo la droga acquistata a Barcellona tramite il servizio postale. Lo stupefacente veniva recuperato dopo la consegna e smerciato in mezza città. Un business che in pochi mesi avrebbe generato un volume d'affari di circa 650 mila euro.