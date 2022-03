Catania, allacci abusivi alla rete elettrica e idrica: 21 denunce

Ventuno persone, 16 uomini e 5 donne di età compresa tra i 26 ed i 67 anni, sono state denunciate per furto aggravato a Catania dai carabinieri per aver allacciato abusivamente la loro abitazione alla rete elettrica o idrica.

Le denunce

Sei avrebbero preso abusivamente sia acqua che energia elettrica, gli altri quindici si sarebbero appropriati abusivamente solamente di un servizio. È accaduto nel quartiere di Librino e lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e da quelli del Reggimento Sicilia e da personale dell'Asp. Tra tra i denunciati per furto di energia elettrica anche una donna di 35 anni che avrebbe adibito la propria abitazione a sala per parrucchiere. Una ispezione in alcuni lavori in corso in un'abitazione di via Sanguinelli ha poi portato alla denuncia del proprietario e del titolare di una ditta impegnata nei lavori per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Il proprietario, inoltre, si sarebbe avvalso del contributo lavorativo in nero di due operai e per tali contestazioni gli sono state elevate sanzioni amministrative.