Incidente a Catania tra auto carabinieri, Smart e scooter: un morto

A Catania un ragazzo di 25 anni, alla guida di uno scooter, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto all'incrocio del viale Mario Rapisardi e di via Giovanni Lavaggi, in cui sono rimasti coinvolti anche una pattuglia dei carabinieri e una Smart. Nello scontro sono rimasti feriti due militari, uno dei quali è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco, entrambi medicati all'ospedale Garibaldi Centro, e la passeggera dello scooter, che è ricoverata all'ospedale San Marco, e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, che ha eseguito i rilievi e indaga sull'accaduto, un primo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart e l'auto dei carabinieri che, con lampeggiante e sirena attivi, stavano intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un'aggressione a un clochard. L'auto dei militari avrebbe cambiato la sua traettoria andando a impattare sullo scooter, con due persone a bordo, che sembra fosse fermo al semaforo dell'incrocio che era rosso.