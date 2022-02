Maltempo in Sicilia, fermi collegamenti verso le isole Eolie

Da questo pomeriggio le Eolie sono nuovamente isolate. Sulle sette isole soffia vento forte da ovest con mare agitato che ha fermato i mezzi di linea, navi e aliscafi. E anche per domani le previsioni non sono buone.

Sindaci: "Provinciale Ribera-Cianciana pericolosa a causa del maltempo"

Sindaci e rappresentanti di associazioni civiche che compongono il "Cartello sociale della provincia di Agrigento" hanno protestato sulla strada provinciale 32 che collega Ribera e Cianciana contestando che "da anni versa in pessime condizioni, aggravate anche dalle recenti ondate di maltempo" e "pericolosa per la pubblica incolumità". La Regione ha stanziato un milione di euro per dei lavori, ma, sostengono i componenti del 'cartello', non sono stati ancora appaltati.