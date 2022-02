Catania, è ai domiciliari ma continua a spacciare: 27enne in carcere

Il giovane è stato trovato nella propria abitazione, nello storico rione San Cristoforo, in possesso di circa 60 grammi di marijuana, di materiale per il confezionamento delle dosi e di 65 euro, ritenuto provento dell'attività illecita

A Catania i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, già sottoposto ai domiciliari, accusato di continuare a spacciare droga nonostante la misura cautelare. Il giovane è stato trovato nella propria abitazione, nello storico rione San Cristoforo, in possesso di circa 60 grammi di marijuana, di materiale per il confezionamento delle dosi e di 65 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento della vendita dello stupefacente. I militari hanno anche segnalato alla Prefettura due clienti dello spacciatore, un 26enne e un 16enne. L’arresto del 27enne è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare in carcere.