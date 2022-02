Paternò, minorenne accoltella coetaneo fuori da scuola: denunciato

La lite, per motivi sentimentali, è scoppiata all'uscita degli studenti della scuola media. Il ragazzino ferito è stato giudicato guaribile in 20 giorni

È stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Paternò, il minorenne che ieri ha ferito un coetaneo con un coltello alla gamba destra nel cortile esterno di una scuola media. La lite, scaturita per motivi sentimentali, è iniziata all'uscita degli studenti dall'Istituto ed è degenerata quando uno dei due ha inferto una coltellata all'altro. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni. L'aggressore, che è fuggito, è stato poco dopo rintracciato dai carabinieri a casa dei nonni. Nelle vicinanze dell'abitazione i carabinieri hanno trovato, e sequestrato, il coltello utilizzato per il ferimento. L'aggressore è stato denunciato alla Procura dei minorenni di Catania.