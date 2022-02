Messina, truffa su assegno sociale: sequestro a sette persone

Secondo le indagini i sette avrebbero trasferito fittiziamente la residenza in Italia risiedendo invece gran parte dell' anno all'estero e quindi perdendo il diritto all'assegno

La guardia di finanza ha sequestro oltre 200mila euro a sette persone che avrebbero indebitamente percepito, negli anni, l'assegno sociale erogato dall'Inps.

Le indagini

Secondo le indagini i sette avrebbero trasferito fittiziamente la residenza in Italia risiedendo invece gran parte dell' anno all'estero e quindi perdendo il diritto all'assegno. Il gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura, ha quindi disposto il sequestro per equivalente delle somme indebitamente percepite, negli anni dal 2016 al 2021, per un importo di 203.653 euro.