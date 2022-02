Paternò, minorenne accoltella un coetaneo fuori da scuola

L'aggressione sarebbe legata a motivi passionali. Il ragazzino ferito ad una gamba è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sembrano gravi

Un minorenne ha ferito un coetaneo colpendolo con un coltello ad una gamba all'uscita dalla scuola media, a Paternò (Catania). L'aggressione sarebbe legata a motivi passionali. Il ragazzino ferito è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'autore dell'aggressione, invece, è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti.