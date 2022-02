Inseguono camion e provocano incidente, tre arresti nel Messinese

I carabinieri di Falcone, nel Messinese, hanno arrestato 3 persone per un tentativo di estorsione aggravata, tentativo di incendio aggravato e possesso di armi ed arnesi atti ad offendere. Tutto ha avuto origine da un incidente stradale, avvenuto a Falcone a giugno 2021, tra un fuoristrada e un motociclo, il cui conducente è rimasto gravemente ferito.

La vicenda

Secondo gli investigatori i tre indagati a bordo del fuoristrada stavano inseguendo un camion carico di balle di fieno, con il cui autista poco prima avevano avuto una lite; il camionista si trovava in un'area di sosta di Terme Vigliatore, per concordare con gli indagati la consegna di alcune balle di fieno. I tre uomini al fine di farsi consegnare gratuitamente il fieno, hanno rivolto minacce di intimidazione all'autista che si è allontanato col mezzo. Gli indagati, quindi, lo hanno inseguito fino a Falcone, provocando l'incidente col motociclo. Due sono stati rinchiusi in carcere a Termini Imerese e a Barcellona Pozzo di Gotto, il terzo è ai domiciliari.