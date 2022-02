Picchia la convivente, un arresto a Catania

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri per aver malmenato la convivente 42enne, che è ricoverata in ospedale. L'episodio è accaduto ieri sera in un appartamento del quartiere di Picanello, dove i militari sono intervenuti: a dare l'allarme alcuni vicini che hanno sentito le urla di una donna.

Il racconto della vittima

La 42enne ha raccontato ai militari che già altre volte sarebbe stata vittima di aggressioni da parte del convivente. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari in un'altra abitazione con il braccialetto elettronico.