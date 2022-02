Lampedusa, la spiaggia dell’Isola dei Conigli in top ten Tripadvisor

La classifica

Al primo posto della classifica delle spiagge vincitrici del premio Travellers' Choice Best of the Best per il 2022, in base ai giudizi dei viaggiatori, ci sono Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos, nell'arcipelago delle Grandi Antille. A seguire la Spiaggia di Varadero a Cuba; Turchese Bay, a Exmouth, Australia; Quarta Praia, Morro de San Paolo, Brasile; Eagle Beach: Palm Eagle Beach, Aruba; Spiaggia di Radhanagar, Isola di Havelock, India; Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile; Trunk Bay Beach, Parco nazionale delle Isole Vergini, Isole Vergini americane; Baia dos Golfinhos, Praia da Pipa, Brasile. Infine, appunto, la spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa.