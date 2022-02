Messina, rifiuti: sequestrate due discariche di 3.000 mq

A Messina la guardia di finanza, durante tre distinti controlli, ha sequestrato due aree adibite a discariche abusive di rifiuti ubicate a Pace del Mela e a San Filippo del Mela estese su un'area di tremila metri quadri. A Pace del Mela è stata individuata una vasta area adiacente la zona industriale di proprietà comunale in cui c'erano elettrodomestici fuori uso a materiale plastico e ferroso, elementi di arredamento, rifiuti solidi urbani e gli scarti di lavorazione di un'officina meccanica.

L'altro ritrovamento

A San Filippo del Mela i finanzieri hanno scoperto, nelle vicinanze di un torrente, un terreno nel quale c'erano carcasse di veicoli arrugginiti, pneumatici deteriorati, materiale ferroso ed elettrico, scarti di lavori edili, materassi e le ceneri di rifiuti dati in precedenza alle fiamme. I proprietari, marito e moglie, sono stati denunciati per abbandono di rifiuti e gestione di discarica non autorizzata. I militari hanno già interessato gli organi competenti per la bonifica delle aree sequestrate. Il Gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura, ha convalidato i due sequestri. Inoltre, i militari hanno scoperto lo sversamento "a cielo aperto" di reflui provenienti da una condotta fognaria che stava provocando un notevole inquinamento del limitrofo torrente. I finanzieri hanno prontamente attivato i competenti Enti Locali che hanno provveduto al ripristino delle condotte e impedito la prosecuzione di tale danneggiamento ambientale, così non rendendosi necessario il sequestro dell'area.