Agrigento, operaio cade da un palo del telefono: grave 53enne

Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito ad Agrigento dopo essere precipitato da un palo della telefonia, da un'altezza di circa otto metri. L'incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere di Monserrato.

I soccorsi

Dopo l'incidente l'uomo è stato caricato su un elisoccorso del 118 ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. A quanto si è appreso, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull'incidente sul lavoro, determinato dal fatto che il palo di legno ha ceduto, sono in corso le indagini dei carabinieri.