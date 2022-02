Corruzione, bufera su azienda trasporti siciliana: nove misure

Le persone sono indagate, a vario titolo, per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato

Bufera sull'Azienda Siciliana Trasporti, società interamente partecipata dalla Regione Siciliana. La guardia di finanza di Palermo ha eseguito una misura cautelare nei confronti di nove persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini

Un indagato si trova agli arresti domiciliari, a otto sono state notificate la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Complessivamente gli indagati sono 16. Le indagini hanno riguardato l'Ast che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sia a livello urbano che interurbano. Secondo la guardia di finanza, la gestione societaria da parte dei vertici dell'azienda sarebbe stata "superficiale e privatistica". Secondo le indagini, la dirigenza dell'Ast avrebbe violato inoltre le norme sulla trasparenza pubblica con la complicità di alcuni imprenditori, turbando diverse procedure di appalto come quelle sull'acquisto di pneumatici, a danno di altri possibili fornitori, sull'approvvigionamento di autobus aziendali, attraverso il ricorso alla procedura negoziata, sull'affidamento del servizio di revisore contabile e sulla fornitura di servizi per le fasi di startup di una compagnia aerea.

Il comandante Angelini: "Gestione privatistica società"

"Delineato, sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, un quadro esteso di possibili reati contro la pubblica amministrazione, posti in essere nell'ambito di una gestione privatistica dell'Azienda, che appare contraria alle procedure che dovrebbero orientare l'operatività di un organismo pubblico, a totale controllo regionale. Impegno preciso della guardia di finanza è la tutela dei bilanci degli enti pubblici al fine di evitare usi distorti di risorse che incidono negativamente anche sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini". Lo dice Gianluca Angelini comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.