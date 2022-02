Siracusa, truffa dello specchietto: arrestata una donna di 56 anni

I carabinieri a Priolo Gargallo, nel Siracusano, hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Vercelli, una 56enne che deve scontare una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per truffa. La donna, dal 2017 al 2020, secondo gli investigatori, si è resa responsabile di diverse truffe commesse nel nord Italia ad anziani, in particolare con il cosiddetto metodo della "truffa dello specchietto". Ora la donna è ai domiciliari.