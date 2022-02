Rave party nel Palermitano, identificati circa 100 ragazzi

I giovani sono arrivati a Torretta dalle province di Palermo, Caltanissetta e Catania. Nel corso dell'intervento sono state sequestrate 10 casse acustiche, strumentazione per l'amplificazione, una pedana con cavi elettrici ed altro materiale utilizzato per l'organizzazione dell'evento

Un rave party organizzato in un'area del demanio forestale tra Palermo e Torretta, vicino alla discarica di Bellolampo, è stato scoperto ieri sera dalle forze dell'ordine. Un centinaio le persone identificate nella zona di Pizzo Manolfo, alcune di loro sono state denunciate per invasione di terreni e occupazione abusiva di suolo pubblico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Carini. I presunti organizzatori dell'evento non autorizzato sono stati segnalati all'autorità giudiziaria mentre le attrezzature sono state sequestrate.

Il rave nel Palermitano

I giovani erano arrivati a Torretta dalle province di Palermo, Caltanissetta e Catania. Al rave party erano presenti circa 150 persone. La polizia di Stato ha ricevuto la segnalazione attraverso l'applicazione "Youpol". Sono stati organizzati posti di blocco che hanno consentito di identificare 8 persone a Marineo che stavano caricando alcune casse acustiche e luci stroboscopiche in due furgoni. Grazie all'elicottero gli agenti di polizia sono poi riusciti a identificare la zona a Torretta. Polizia e carabinieri hanno accerchiato l'area e identificato i partecipanti. Nel corso dell'intervento sono state sequestrate 10 casse acustiche, strumentazione per l'amplificazione, una pedana con cavi elettrici ed altro materiale utilizzato per l'organizzazione dell'evento abusivo ed un ampio gazebo ove venivano venduti super alcolici, senza autorizzazione, e sottoposti, per questo a sequestro amministrativo. Due giovani, uno di Catania e una di Messina, sono stati indagati anche per resistenza a pubblico ufficiale.