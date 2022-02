Catania, Polizia interviene per una lite familiare e arresta latitante

Nei suoi confronti la Corte d'Appello di Catania aveva emesso un ordine di carcerazione per una pena di 12 anni e 9 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti

Un uomo di 40 anni latitante da dicembre dello scorso anno è stato catturato a Catania la notte scorsa dalla Polizia di Stato intervenuta per una lite in famiglia. Nei suoi confronti la Corte d'Appello di Catania aveva emesso un ordine di carcerazione per una pena di 12 anni e 9 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento in zona San Giovanni Galermo dopo una segnalazione e al loro arrivo hanno bloccato l'uomo, che ha tentato di allontanarsi.