Catania, picchia compagna: passanti lo bloccano e lo fanno arrestare

Dopo una cena fuori avrebbe aggredito a Catania la compagna prendendola a pugni in viso e cercando di strangolarla per strada. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno bloccato l'uomo e chiamato la polizia di Stato, che ha arrestato l'aggressore per maltrattamenti, stalking e lesioni personali. È accaduto ieri sera lungo la Circonvallazione, nei pressi dell'incrocio con via Vincenzo Giuffrida.

L'aggressione

La donna, portata in ospedale da un'ambulanza del 118, è stata dichiarata guaribile in 20 giorni. In sede di denuncia ha raccontato agli agenti di altri gravi episodi di aggressione fisica e verbale subiti da parte dal compagno e di una vera e propria escalation di violenza, motivo per il quale lei l'aveva già denunciato nel gennaio 2020 e nell'aprile 2021. Aveva anche tentato di troncare la relazione un paio di settimane fa, ma aveva desistito perché il compagno l'aveva convinta a tornare con lui dopo averla tempestata di messaggi e chiamate.