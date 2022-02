Catania, sfugge a stalker chiudendosi in auto: salvato da carabinieri

La donna ha chiuso il lucchetto del cancello di un terreno di proprietà del 51enne, impedendogli di uscire. All'arrivo dei militari ha tentato la fuga in auto, ma un carabiniere è riuscito a sfilare le chiavi dal cruscotto dalla vettura e ad arrestarla

Si è chiuso in auto e ha chiamato i carabinieri per sfuggire alla sua stalker. È succeso nel Catanese dove una donna di 54 anni è stata arrestata dopo aver chiuso il lucchetto del cancello di un terreno di proprietà del 51enne, impedendogli di uscire. All'arrivo dei militari la donna ha tentato la fuga in auto, ma un carabiniere è riuscito a sfilare le chiavi dal cruscotto dalla vettura e ad arrestarla. La notizia è stata riportata da Il Messaggero.

Denunciata sei volte

Contro la 54enne l'uomo aveva già presentato sei denunce negli ultimi sei mesi per atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, la donna altre volte in passato aveva bloccato con la propria auto il cancello dell'attività commerciale dell'uomo gridando e bloccando sia l'uomo che i suoi clienti. Inoltre, l'avrebbe anche pedinato, tempestato di telefonate e messaggi, oltre a gettare rifiuti davanti all'ingresso del suo negozio. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di avvicinamento all'abitazione e all'attività commerciale della vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.