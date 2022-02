Trapani, sequestrati 55 chili di pesce non tracciabile

I prodotti ittici erano commercializzati da un venditore ambulante non autorizzato all'interno di un deposito abusivo nel porto peschereccio

Sequestrati oltre 55 chili di pesce privo di tracciabilità a Trapani. I prodotti ittici erano commercializzati da un venditore ambulante non autorizzato all'interno di un deposito abusivo nel porto peschereccio di Trapani, tra l'altro anche in violazione dei minimi requisiti igienico sanitari. L'attività di appostamento, vigilanza e controllo svolta dai militari della Guardia Costiera di Trapani, ha permesso di cogliere in flagrante il venditore ambulante proprio nel momento della commercializzazione del pesce.