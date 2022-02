Rissa tra condomini nel Catanese, cinque arresti

L'episodio è accaduto lo scorso 5 febbraio tra i componenti di due famiglie, ora tutti ai domiciliari. La colluttazione è nata per un secchio d'acqua svuotato al piano di sotto

Cinque persone, componenti di due diversi nuclei familiari, sono finite agli arresti domiciliari a Randazzo (Catania) dopo aver preso parte a una rissa tra condomini scoppiata per un secchio d'acqua svuotato sull'appartamento al piano di sotto. Tre di essi - un uomo di 63 anni e due donne rispettivamente di 48 e 22 anni, appartenenti alla stessa famiglia - sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, che ha disposto per loro il braccialetto elettronico. Le altre due persone sono invece state poste ai domiciliari subito dopo la rissa, avvenuta il 5 febbraio, e l’intervento dei militari.

La rissa

In un primo momento il litigio sarebbe stato solo verbale ma, nonostante i tentativi di pacificazione da parte dei vicini di casa, i contendenti si sarebbero affrontati armati di oggetti come un manico di scopa e un mattarello. La lite aveva provocato feriti tra i componenti di entrambe le famiglie. Un uomo aveva subito una ferita da taglio all'addome tale da rendere necessario il trasporto con l'elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania.