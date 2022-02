Villafrati, tre lavoratori in nero in pizzeria: in 2 prendono reddito

I finanzieri hanno scoperto tre lavoratori in nero, di cui due percettori del reddito di cittadinanza durante un controllo in una pizzeria di Villafrati (in provincia di Palermo). I militari hanno trovato i tre dipendenti che svolgevano la mansione di cameriere e aiuto-pizzaiolo. Il datore di lavoro è stato sanzionato. I due lavoratori che percepivano il reddito sono stati segnalati all'Inps.