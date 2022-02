Etna, cessata nella notte la fontana di lava dal cratere di Sud-Est

L’eruzione

leggi anche

Terremoto sul versante Est dell'Etna, scossa di magnitudo 3.3

Nella serata di ieri l’Etna ha dato vita a un’intensa eruzione, con fontane di lava dal cratere di Sud-Est. L’attività ha anche provocato l'emissione di una nube di cenere lavica che ha raggiunto i 10 chilometri. Tre i flussi di materiale piroclastico emersi dal cratere: i primi due hanno percorso alcune centinaia di metri in direzione della Valle del Bove, mentre il terzo si è diretto a Sud percorrendo anch'esso alcune centinaia di metri. L'Ingv ha emesso un'allerta per il volo (Vona) di colore rosso, ma l'attività del vulcano non ha impattato sull’operatività dell'aeroporto internazionale di Catania.