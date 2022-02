Palermo, passeggero senza biglietto aggredisce vigilante sul tram

È accaduto sulla linea che collega la stazione centrale al quartiere Brancaccio, in corso dei Mille. Il passeggero pretendeva di salire a bordo senza biglietto e con mascherina chirurgica. È dovuta intervenire la polizia per riportare la calma

Nuova aggressione a un vigilante sulla linea del tram che collega la stazione centrale di Palermo al quartiere Brancaccio. In corso dei Mille un passeggero pretendeva di salire a bordo senza biglietto e con la mascherina chirurgica. Quando la guardia giurata a provato a spiegargli che non era possibile, l'ha aggredita. Ne è nata una colluttazione ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. La rissa ha provocato ritardi nel servizio. L'Amat, l'azienda che gestisce il servizio pubblico a Palermo, acquisirà le immagini di quanto accaduto sul tram.