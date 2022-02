Migranti, favoreggiamento immigrazione e omicidio: sei fermi

Sei egiziani, ritenuti i componenti l'equipaggio di un barcone di migranti, sono stati fermati all'hotspot di Lampedusa dalla polizia di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. Al centro dell'inchiesta, i numerosi sbarchi sull'isola. Ai sei è contestato anche l'omicidio di un migrante che, assieme ad altre persone a bordo del natante, sarebbe stato minacciato e picchiato per costringerlo a restare sottocoperta, vicino la zona dei motori, fino a morire.

Le accuse

I sei sono accusati dalla Procura di Agrigento di avere, "in concorso morale e materiale tra loro, trasportato dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane 70 extracomunitari, a bordo di un barcone di circa 10 metri, esponendoli a grave pericolo di vita". Lo sbarco di bengalesi è avvenuto lo scorso 22 gennaio. L'indagine ha permesso di identificare i componenti dell'equipaggio, ricostruendo il ruolo svolto da ciascuno di loro. I poliziotti sono riusciti, ancora una volta, a superare le difficoltà legate al terrore dei migranti degli 'scafisti', che erano con loro sul barcone giunto a Lampedusa il 22 gennaio. Nonostante lo stato psico-fisico, dovuto anche al difficile viaggio in mare, i 70 bengalesi hanno parlato e fornito dettagli che hanno permesso agli investigatori di identificare chi ha traghettato quel gruppo di migranti dalla Libia verso Lampedusa. Oltre al ruolo del capitano del barcone di 10 metri, è stato definito anche il ruolo di chi si è occupato di rifornire i motori di carburante e di chi era demandato al mantenimento dell'ordine a bordo della "carretta", anche ricorrendo a minacce e percosse. Così come è stato nel caso del migrante che voleva salire in coperta e che invece è stato lasciato morire sottocoperta.