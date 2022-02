Catania, furti in un b&b, in una scuola e in un ufficio: denunciato

Dopo le denunce delle vittime gli investigatori sono risaliti al 44enne - già noto agli agenti per i numerosi precedenti penali sempre per reati della stessa specie - grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza

La Polizia ha denunciato a Catania un uomo di 44 anni ritenuto l'autore di tre furti consumati in giorni diversi: in un b&b, in un istituto scolastico e in un ufficio. L'indagato avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi: nottetempo, dopo aver forzato con arnesi da scasso le porte d'ingresso, si sarebbe introdotto nelle strutture razziando tutto ciò che trovava. Dopo le denunce delle vittime gli investigatori sono risaliti al 44enne - già noto agli agenti per i numerosi precedenti penali sempre per reati della stessa specie - grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza.