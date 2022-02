Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 5.929 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 43.032 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 13,7%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:06 - Due marittimi positivi: sostituita nave per le Eolie

Due marittimi sono risultati positivi al virus sul traghetto della Siremar che collega la terraferma con le Eolie e nella corsa serale da Milazzo si è reso necessario sostituire la nave. Al posto della "Sibilla" è partita, con due ore di ritardo, "L'Isola di Stromboli", il tempo necessario per reperire un nuovo equipaggio, per Vulcano e Lipari. Per la "Sibilla" è scatta la sanificazione e l'isolamento fiduciario dell'equipaggio.

7:00 - In Sicilia 5.929 nuovi positivi e 1.650 ricoveri

Sono 5.929 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 43.032 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 13,7%. Gli attuali positivi sono 270.939 con un aumento di 5.793 casi. I guariti sono 2.049 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 8.790. Sul fronte ospedaliero sono 1.523 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 127. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.067 casi, Catania 1.400, Messina 1.037, Siracusa 716, Trapani 2.093, Ragusa 552, Caltanissetta 399, Agrigento 434, Enna 154.