Incendio in un'abitazione a Valledolmo: morto 85enne

Un uomo di 85 anni, Liborio Campo, è morto a causa di un incendio scoppiato nell'appartamento in cui risiedeva in via Cairoli a Valledolmo, in provincia di Palermo. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso dell'anziano anche i carabinieri della stazione di Valledolmo e i volontari della protezione civile.

L'incendio

A quanto si è appreso, il rogo sarebbe divampato a causa di una stufa elettrica lasciata accesa la notte. Uno dei nipoti ha tentato di tirare fuori l'anziano ma non è riuscito ad entrare in casa. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4 di questa notte. Quando i pompieri sono riusciti a entrare in casa, per l'85enne non c'era già più nulla da fare.