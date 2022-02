Palermo, le 5 mostre da non perdere a febbraio

Ultime settimane per visitare diverse mostre allestite a Palermo. A Palazzo Bonocore si conclude a fine mese “Van Gogh Multimedia & Friends", ultimi giorni anche per “Purification” a Palazzo Reale e “Unicità del Segno”, l’esposizione delle opere di un grande maestro del Novecento, Renato Guttuso.

"L’altro, lo stesso"

Negli spazi Zac, Zisa Arti Contemporanee, fino al 14 marzo è aperta al pubblico “L'altro, lo stesso”, mostra collettiva a cura di Beatrice Merz e Agata Polizzi. Il titolo riprende quello di una raccolta di poesie di Jorge Luis Borges, dedicata al processo con cui la natura alimenta continuamente la nascita di nuova vita. Il percorso espositivo include opere di artisti internazionali come Lida Abdul, Rosa Barba, Alfredo Jaar, Emily Jacir, Joan Jonas, Mario Merz, Marisa Merz, Lawrence Weiner e un’opera sonora del duo di artisti internazionali - ma palermitani d’adozione - Silvia Maglioni e Graeme Thomson.

"Purification"

Fino al 22 febbraio, la Fondazione Federico II presenta "Purification" a Palazzo Reale. La mostra affronta temi come la spiritualità, l’esistenza, la salvezza, la vita, la morte e ancora la vita. Un’esperienza di cui il visitatore diventa co-protagonista, posto in relazione con le opere recuperando il significante attraverso contenuti di valore universale. Protagoniste le opera di Bill Viola, maestro indiscusso dell’Universo figurativo e della videoarte.

"Unicità del Segno"

Rossella Lo Bianco è la curatrice di “Unicità del Segno”, la mostra del Centro d'arte Raffaello dedicata a uno dei più grandi artisti del Novecento italiano: Renato Guttuso. Fulcro dell’esposizione è l'opera grafica del pittore, sul segno delle sue acquaforti e acquatinte, attraverso una selezione di 20 lavori che spaziano dal paesaggio siciliano, alle nature morte fino ai suoi intramontabili nudi. La mostra resterà aperta fino al 19 febbraio.

"Gioielli Sculture"

Presso la Libreria Novecento, è visitabile fino al 28 febbraio l’esposizione di Cinzia De Luca “Gioielli Sculture”, che raccoglie monili di terracotta e smalto, sculture da indossare in continuità con le altre opere dell’artista, in particolare con le “Dimore” o “Rifugi”, piccole sculture architettoniche, e con i bassorilievi, presenti anche in questa mostra, che accolgono elementi diversi come coralli, conchiglie e pietre lavorate. La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 13, e dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

"Van Gogh Multimedia & Friends"

Fino al 20 febbraio 2022, a Palazzo Bonocore di Palermo, in piazza Pretoria, è fruibile la mostra "Van Gogh Multimedia & Friends", che racconta la vita e le opere del pittore. L’esposizione è stata ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano. Si tratta di una mostra multimediale, in italiano e inglese, una full immersion tra musica e colori, che prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, diversi periodi dell’attività artistica del pittore. Il percorso consente di approfondire la straordinaria creatività di Van Gogh ed è organizzato per aree tematiche.