L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe minacciato e aggredito la donna per convincerla a tornare con lui

Maltrattamenti, minacce e aggressioni fisiche contro la ex moglie per costringerla a tornare insieme, nonostante lui avesse una relazione extraconiugale. È l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 36enne che è stato arrestato da carabinieri in paese della provincia etnea. Le indagini dei militari dell'Arma sono state avviate dopo la denuncia della donna.