Incidente nel Palermitano, scontro tra tre auto: 11 persone ferite

Undici persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Carini, nel Palermitano. Tre le auto coinvolte. A riportare le conseguenze peggiori è stato un ragazzo di 21 anni, trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e quattro ambulanze del 118, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco. A causare lo scontro potrebbe essere stata una manovra errata di uno dei tre automobilisti. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Sono stati effettuati accertamenti sui conducenti delle tre auto per verificare l'eventuale assunzione di droghe o alcol. Tutte e tre le macchine sono state sequestrate.