Covid Sicilia, 7.405 casi. In terapia intensiva 128 pazienti

19:18 - Palermo, annullate repliche delle Baccanti al Biondo

Il Teatro Biondo di Palermo comunica che le repliche di "Baccanti" di oggi e domani sono annullate a causa di un caso di positività al Covid all'interno della compagnia. Le modalità di rimborso o di cambio spettacolo saranno pubblicate lunedì 7 febbraio nel sito e nella pagina Facebook del Teatro.

18:30 - In Sicilia 7.405 nuovi positivi

Sono 7.405 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.091 tamponi, processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.057. Il tasso di positività scende al 15,7% al ieri era al 16,1%. L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 265.146 con un aumento di 2.371 casi. I guariti sono 5.001 mentre le vittime sono 78 e portano il totale dei decessi a 8.780. Sul fronte ospedaliero sono 1.542 ricoverati, con 16 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 128, con 5 casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.647 casi, Catania 1.204, Messina 1.420, Siracusa 752, Trapani 447, Ragusa 676, Caltanissetta 555, Agrigento 579, Enna, 170.

16:38 - Sant’Agata, Musumeci: “Torneremo ad abbracciarla”

"Torneremo ad abbracciarla e ad abbracciarci. Torneremo ad una vita che ci consenta di riprendere le nostra tradizioni con la pienezza della partecipazione. Ma oggi a Sant'Agata ci rivolgiamo come figli di una Terra che non vuole piegarsi alla rassegnazione. W Sant'Agata!". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su Facebook, sulle celebrazioni delle feste in onore della Patrona di Catania.

14:00 - Familiari morti per Covid, a Pietraperzia i funerali di due donne

Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia (Enna) è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per covid nell'arco di un mese. Anche la consuocera della coppia deceduta coi figli è morta. Oggi alle 15.30 si svolgeranno i funerali delle due donne, madre e figlia, morte l'altro ieri a distanza di poche ore l'una dall'altra. Le bare delle donne sono davanti l'altare con le loro foto sopra e decine di persone vanno a salutare per l'ultima volta le vittime. Entra ed esce dalla Chiesa il cognato di una delle due, la cui moglie era morta il 22 gennaio scorso. "Mia moglie e mia cognata - dice - erano due donne straordinarie. Avevano molta paura del vaccino. Con mia moglie ne avevamo parlato tante volte ma non è riuscita a vincere la sua paura".

12:07 - Covid, in farmacia mascherine Ffp2 prodotte in Sicilia

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte da imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È quanto prevede l'accordo siglato nella sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto Meccatronica, Antonello Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a "chilometro zero", con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

8:00 - In Sicilia 7.057 i nuovi positivi, 44 i morti

Sono 7.057 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 43.692 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.452. Il tasso di positività scende al 16,1% al ieri era al 16,4%. L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.775 con un aumento di 4.599 casi. I guariti sono 2.654 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.702. Sul fronte ospedaliero sono 1.558 ricoverati, con 49 casi in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 133, con sette pazienti in meno. Sul fronte del contagio questi i dati nelle singole province: Palermo 1.382, Catania 1.589, Messina 1.097 Siracusa 946, Trapani 442, Ragusa 701, Caltanissetta 490, Agrigento 450, Enna 200.