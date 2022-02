Minaccia di dare fuoco al palazzo in cui vive ex fidanzata: arrestato

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri di Catania in flagranza di reato. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori

Ha minacciato insieme ad altre tre persone di dare fuoco al palazzo in cui l’ex fidanzata vive con il nuovo compagno. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri di Catania in flagranza di reato. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. L'episodio è avvenuto in provincia.

L’intervento

I militari dell'Arma, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, hanno trovato davanti casa della vittima l'ex fidanzato e tre suoi amici che hanno continuato a minacciarla. Il 28enne, che con l’ex compagna ha avuto due figli, è stato condotto in caserma. La donna a novembre lo aveva denunciato per fatti analoghi fatti e il suo nuovo compagno sarebbe stato picchiato dall’uomo. L'Autorità giudiziaria, a conclusione del rito direttissimo, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziari e dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di dimora nello stesso comune.