Palermo, rapina a furgone tabacchi: tre arresti

A Palermo la polizia ha arrestato tre persone, eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura accusate di rapina a mano armata ai vigilanti della Sodim Srl, azienda per il trasporto la consegna di tabacchi lavorati.

La vicenda

Lo scorso 24 settembre l'autista di un furgone della ditta era stato rapinato in via Luigi Einaudi allo Zen vicino a una rivendita tabacchi, dove si accingeva a scaricare la merce. Con la minaccia di una pistola i rapinatori portarono via 15 cartoni, contenenti tabacchi, per un importo di 25mila euro. Le indagini degli agenti della squadra mobile, attraverso i filmati registrati degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i presunti autori del colpi.