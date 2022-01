Terremoto sull'Etna, registrata scossa di magnitudo 2.2

L'ipocentro è stato localizzato a 4 chilometri a Nord-Ovest di Milo a una profondità di 5 chilometri. Prosegue la debole attività stromboliana del vulcano dal cratere di Sud-Est con la produzione di blande e discontinue emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in atmosfera

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata alle 13.30 di oggi sull'Etna. L'ipocentro è stato localizzato dall'Ingv, Osservatorio etneo di Catania, a 4 chilometri a Nord-Ovest di Milo e a una profondità di 5 chilometri. Non si segnalano, al momento, danni a cose o persone.

Debole attività stromboliana dal cratere Sud-Est

Intanto prosegue la debole attività stromboliana sull'Etna, presente da ieri, al cratere di Sud-Est con la produzione di blande e discontinue emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in atmosfera. L'ampiezza del tremore è pressoché stazionaria e raggiunge valori medi. Le sorgenti vengono localizzate a Sud-Est del cratere di Sud-Est ad un livello di circa 3.000 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica è complessivamente bassa. Le stazioni delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo (Gps e tilt) presenti sull'Etna non mostrano variazioni significative. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.