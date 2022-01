Incendio in due officine in provincia di Messina

Attualmente si sta operando per bonificare e mettere in sicurezza tutta l'area interessata. Non ci sono stati feriti

Un incendio è divampato, la notte scorsa, in due grandi capannoni di circa 400 metri quadrati adibiti a officina e ricambi di mezzi pesanti, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, in Via Enna. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo in mattinata.

La nota

"Grazie al tempestivo intervento dei pomperi sono state messe in sicurezza anche alcune bombole di ossigeno e acetilene, scongiurando ulteriori danni", afferma una nota. Attualmente si sta operando per bonificare e mettere in sicurezza tutta l'area interessata. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri.