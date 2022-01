Ucciso durante lite tra fidanzati a Castelvetrano, arrestata 23enne

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata dai carabinieri perché ritenuta responsabile della morte di Antonio Calandrino, il 62enne che la notte di Natale rimase coinvolto in una lite tra due fidanzati a Castelvetrano (Trapani). L'uomo sarebbe stato spinto dalla giovane verso un parapetto, precipitando da un'altezza di quattro metri e riportando gravissime lesioni. Nei primi giorni di gennaio l'uomo è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Le indagini

Nei confronti dell'indagata militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Castelvetrano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Gip di Marsala su richiesta della locale Procura. Le indagini dei militari dell'Arma avrebbero permesso di ricostruire i concitati momenti di quella sera e di accertare, anche grazie all'esito dell'autopsia, il "nesso causale tra la spinta che la giovane donna avrebbe inferto alla vittima e la morte dell'uomo". La 23enne, in passato denunciata per altri atti violenti, è stata condotta in carcere.