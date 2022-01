I ladri, dopo aver forzato la porta, hanno portato via bottiglie di alcolici e altri oggetti per un valore di oltre mille euro

Furto nel bar a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo. I ladri, dopo aver forzato la porta, hanno portato via bottiglie di alcolici e altri oggetti per un valore di oltre mille euro. Indaga la polizia, che ha raccolto la denuncia dei gestori.