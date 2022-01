E' stato sorpreso in viale Nitta, in auto, con un pezzo unico in "pietra" di cocaina, del peso di 105 grammi

Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 52enne per spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato sorpreso in viale Nitta, in auto, con un pezzo unico in "pietra" di cocaina, del peso di 105 grammi. L'uomo ha consegnato la droga ai militari che stavano per perquisire la vettura.