Trovato in possesso di 4,5 chili di droga: arrestato nel Messinese

La polizia ha arrestato a Rometta Marea (Messina) un uomo di 33 anni per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per porto abusivo di armi. Durante un controllo è stato trovato in possesso di 4,6 chili di hashish e 4,5 grammi di marijuana. L'uomo, che aveva con sé un coltello a serramanico, si è opposto fisicamente ai poliziotti, cercando più volte di divincolarsi, ma è stato bloccato.