In garage cocaina e una pistola, arrestato 22enne a Gela

Un ragazzo di 22 anni di Gela è stato arrestato da agenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e per la detenzione di una pistola completa di munizioni. Lo stupefacente e l'arma sono stati rinvenuti in un garage durante una perquisizione grazie al fiuto di due cani, uno impiegato per la ricerca di droga e l'altro per armi ed esplosivi.

Il sequestro

Sequestrati 40 grammi di cocaina, 120 dosi circa, la pistola con munizioni e del denaro. La Procura ha disposto che il giovane, indagato in stato di arresto, venisse condotto in carcere.