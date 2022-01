Castelvetrano, distrugge i locali del pronto soccorso dell'ospedale

L'uomo sarebbe arrivato nell'arra di emergenza con una ferita sanguinante. Per motivi non ancora chiari il paziente è andato in escandescenza, ha buttato a terra il pc del medico, la cassettiera e tutto il carteggio che si trovava sulla scrivania

Un giovane ha distrutto mobili e suppellettili del pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano. È successo ieri sera mentre era di turno nell'area di emergenza un medico in prestito dalla Chirurgia generale. L'uomo sarebbe arrivato nell'arra di emergenza con una ferita sanguinante. Per motivi non ancora chiari il paziente è andato in escandescenza, ha buttato a terra il pc del medico, la cassettiera e tutto il carteggio che si trovava sulla scrivania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.