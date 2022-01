Cena a lume di candela contro il caro bollette

Una cena a lume di candela, per richiamare l’attenzione sul caro bollette che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di attività già in crisi dopo due anni di pandemia. Da Catania a Palermo, con adesioni anche al di là dello stretto, centinaia di ristoranti spegneranno le luci stasera, “per non spegnere il lavoro” dice Andrea Graziano, fondatore del marchio ‘Fud bottega sicula’, che ha invitato i colleghi ristoratori a partecipare ad una iniziativa appoggiata dalla Fipe Confcommercio Catania e dall’associazione italiana Ambasciatori del gusto. "Ho ricevuto adesioni anche da Roma, Milano e Torino. Ho chiesto personalmente a centinaia di ristoranti in tutta Italia di aderire a questa insolita protesta spegnendo la luce dei propri locali alle 20 e pubblicando sui social le foto della “cena a lume di candela” usando l’hashtag #blackoutdinner” per alzare la voce contro un insostenibile caro bolletta. Perché non è possibile, in un momento difficile come questo, tra clientela in calo e personale in quarantena, sostenere rincari che superano il 150% con bollette arrivate a 32.000 euro contro poco più di 12.000 euro dello stesso periodo dell’anno precedente.”