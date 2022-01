Paternò, picchia la moglie perché lo ha rifiutato: arrestato

In passato il 44enne si sarebbe già reso protagonista di episodi di violenza con a suo carico un procedimento penale per maltrattamento e violenza sessuale

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Paternò (Catania) da militari della Guardia di finanza per maltrattamenti e minacce dopo aver picchiato la moglie che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale. L'arresto è scattato dopo la denuncia della donna.

La vicenda

Il violento alterco, iniziato nell'abitazione della coppia, era continuata per strada dove la donna era fuggita seguita dal marito. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Fiamme Gialle, attirata dalle urla della donna. Accompagnata in ospedale, i medici le hanno riscontrato alcune lesioni. Successivamente è stata portata in caserma, dove ha raccontato l'accaduto e formalizzato la denuncia nei confronti del coniuge.

I precedenti

In passato l'uomo si sarebbe già reso protagonista di analoghi episodi di violenza ed è in corso a suo carico un procedimento penale per maltrattamento e violenza sessuale. Nei confronti del 44enne il Gip ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.