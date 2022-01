Perde il controllo dell'auto sulla Palermo-Sciacca, morto 46enne

Un uomo di 46 anni, Domenico Montalbano, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada statale Palermo Sciacca.

L'incidente

L'uomo è rimasto incastrato nella sua vettura dopo aver perso il controllo dell'auto ed essere finito contro il guard rail. A tirarlo fuori dalla Fiat 500 sono stati i vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118. La corsa verso l'ospedale non è riuscita a salvare l'uomo che è morto in ambulanza. Le indagini per chiarire le cause dell'incidente sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Monreale.