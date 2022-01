Sorpreso con 100 grammi di hashish in auto, arrestato nel Palermitano

I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne di Campofelice di Roccella (Palermo). I militari lo hanno trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish durante controllo eseguito sulla sua vettura vicino alla stazione ferroviaria. La droga era nascosta nella tappezzeria dell'auto.

Un’altra denuncia

L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese e l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscire la notte. Sempre i militari della Stazione di Castelbuono, hanno denunciato un ventinovenne per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 5 di crack.