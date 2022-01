Si schianta con l'auto contro un albero nel Palermitano, grave 23enne

La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale a Villa Sofia

Incidente stradale a Torretta, in provincia di Palermo, dove una giovane di 23 anni a bordo di un'auto è finita fuori strada schiantandosi contro un albero.

L'incidente

Secondo quanto si è appreso, l'impatto è stato violentissimo. La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale a Villa Sofia. La paziente è ricoverata in come nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravi. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.