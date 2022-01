Ramacca, sequestra figlia perché contrario a una relazione: arrestato

Avrebbe sequestrato la figlia 37enne perché contrario alla sua relazione con un uomo. Il padre, 71 anni, è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona. L'episodio è accaduto a Ramacca, in provincia di Catania. L'uomo, durante un pranzo domenicale, minacciando la figlia con una pistola, l'avrebbe costretta a seguirlo fino a un'abitazione di Motta Sant'Anastasia, dove l'avrebbe segregata provvedendo a reperire beni di prima necessità. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati il convivente della donna e il fratello.

La vicenda

La vittima è però riuscita a inviare un sms con una richiesta di aiuto che ha permesso ai militari di individuare l'abitazione, liberarla e di arrestare l'uomo in flagranza di reato. L'arma usata dal padre per costringere la figlia a seguirlo, una Beretta calibro 7,65 semiautomatica, non censita e senza la matricola, completa di un caricatore pieno e con il colpo in canna, è stata trovata dentro una scatola che era stata interrata nelle campagne di Ramacca.