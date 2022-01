Compra locale violando Codice antimafia: denunciato nel Palermitano

L’uomo è stato denunciato dalla guardia di finanza per un acquisto di 38mila euro senza darne comunicazione ai militari: risulta condannato per associazione mafiosa, rapina, porto abusivo d'armi e sequestro di persona e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno

Condannato per associazione mafiosa, rapina, porto abusivo d'armi e sequestro di persona, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno, è stato denunciato dalla guardia di finanza per avere acquistato con 38mila euro un locale commerciale senza darne comunicazione ai militari del nucleo di polizia economico e finanziaria, come prevede il Codice antimafia.

Le indagini

Le indagini sono state svolte dai militari di Partinico, nel Palermitano, e hanno avuto origine da un'analisi operativa di rischio, elaborata dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata finalizzata ad intercettare e far emergere forme di inquinamento dell'economia reale da parte delle organizzazioni criminali che, sfruttando la crisi pandemica, cercano di infiltrarsi nel mercato legale con lo scopo di percepire finanziamenti pubblici. È scattata così la denuncia per violazione del Codice antimafia che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da diecimila a ventimila euro.