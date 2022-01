Palermo, donna ferita durante una rapina: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di aver commesso due rapine. Gli agenti di polizia del commissariato Zisa hanno eseguito nei confronti del 44enne un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. Durante una delle rapine, secondo quanto ricostruito, per strappare la borsa alla donna l'ha trascinata con la moto, facendola cadere a terra e provocandole la frattura del braccio.

Le rapine

Due i fatti contestati all'uomo. Il primo è avvenuto l'11 agosto in via Juvara dove avrebbe afferrato la borsa di una donna di 50 anni portando via documenti e 350 euro. Il secondo è accaduto il 6 settembre, in via Narbone: la vittima ha cercato di reagire ma non ha potuto nulla contro la violenza del rapinatore che l'ha trascinata per strada. Alla fine la vittima è stata trasportata in ospedale con la frattura del capitello radiale del braccio destro con una prognosi di 15 giorni. Grazie alle testimonianze e a una parte del targhino della moto preso da alcuni passanti, gli agenti sono riusciti a risalire all'aggressore che è stato arrestato.